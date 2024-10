”Satsa på lands- och glesbygden istället för på den rikaste eliten”

För glesbygden med långa avstånd till jobb, service och barnens träning där kollektivtrafiken inte är ett fungerande alternativ föreslår vi att man erhåller upp till 2 000 kronor per hushåll medan den som bor i en storstad får 20 procent av beloppet. Det skulle innebära att hushåll i kommuner som Hultsfred och Emmaboda får 1 000 kronor per bil för max två bilar per hushåll.