”Regionrådets köttagenda hotar elevernas hälsa och vår planets framtid”

Svensson hävdar felaktigt att animaliska produkter är avgörande för skolbarns prestationer och hälsa. Men forskning visar tydligt de hälsofördelar som en växtbaserad kost ger. En studie, ”Mediterranean Diet and Cardiometabolic Biomarkers in Children and Adolescents”, omfattande 577 barn och ungdomar i åldrarna 3–18 år, påvisade betydande hälsovinster hos deltagare som följde en medelhavskost, vilken främst är växtbaserad. Dessa inkluderade lägre blodtryck, minskade nivåer av skadliga blodfetter och ökade nivåer av nyttiga fetter – alla indikatorer på minskad risk för hjärt-kärlsjukdomar senare i livet.