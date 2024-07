”Regionmajoriteten sviker Oskarshamns akutsjukvård extra mycket under O-ringen”

År efter år har de monterat ned akutverksamheten vid Oskarshamns sjukhus, och vi har sett konsekvenser av detta under flera mandatperioder. Extra tydligt blir sveket från SCV-styret när Oskarshamn får husera detta jätteevenemang.

Sjukhusledningen försöker lugna allmänheten genom att lova extra resurser under O-Ringen. Sjukhusledningen meddelade nyligen att både extra läkare och sjuksköterskor kommer att sättas in under tävlingsveckan. Men vårdförbundet är kritiska.