”Planekonomiskt förslag leder till ökade kostnader för vanligt folk”

Vi i Centerpartiet i Kalmar län får erkänna att vi är förvånade. Vi kunde aldrig tänka oss att en Moderat-ledd regering skulle förorda en planekonomisk lösning som om de vore kommunister från mitten av 1900-talet. För att finansiera detta föreslår nu regeringen att elpriset ska ”prissäkras” på 80 öre per kWh. Det innebär i praktiken att om du som konsument betalat 50 öre per kWh till energibolaget så får du ändå betala ytterligare 30 öre, fast den gången via skattsedeln. Helt enkelt så garanterar staten ett du som konsument ska betala ett betydligt högre elpris än vad du gör idag, antingen via elräkningen eller via skattsedeln.