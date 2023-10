”Pinsamt KLT! Riktigt pinsamt!”

Låt mig utveckla KLT:s siffror: Under årets första sex månader kontrollerades 11 912 resenärer. Det totala antalet resenärer inom Kalmar länstrafik under samma period var 5,4 miljoner. Det är ganska precis två promille, alltså två tusendelar, av det totala antalet resor samma period som kontrollerades. Elva av dem fick betala kontrollavgift. Att dessa elva resenärer då skulle vara de enda under perioden som fuskåker är orimligt.