”Nyårskarameller i Region Kalmar län!”

2. Före detta hyrpersonal som anställts av Region Kalmar län En fråga som vi, och flera andra partier, velat ta tag i under en längre period men saknat möjlighet är den om hyrbemanningen. Nu när vi tillsammans med kringliggande län kan gemensamt arbeta för att minska hyrbemanning stärks verkligen insatserna. Det blir helt enkelt svårare för hyrbolagen att bara byta region. Under året har antalet hyrsjuksköterskor minskat med 30 procent. Än mer glädjande är att flera av dem har valt att ta anställning på regionen istället!

3. Inga varsel eller omfattande nedskärningar Ok, men avsaknad av något dåligt är inte är en nyårskaramell tänker ni kanske nu. Det kan ni ha rätt i, men med det tuffa ekonomiska läget där vi under året behövt ta ett sparpaket på drygt 200 miljoner samtidigt som vi läser om varsel och stora nedskärningar i andra regioner. Då känns det verkligen som en nyårskaramell att det i Region Kalmar län inte blir några varsel eller stora nedskärningar. Det beror på att vi under de goda åren sparat i ladorna och regionen har en i grunden stabil ekonomi i balans.