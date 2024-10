”När blir det Region Kalmars tur?”

”Den behandling som region Kalmar län fått utstå under åratal vid fördelning av infrastruktursatsningar kan beskrivas som regional mobbing.”

Detta uppgår till 18,4 miljoner kronor per år, alltså till 0,2 promille = två tiotusendelar av Trafikverkets medel. När Trafikverket 2023 inte kunde utnyttja de underhållsanslag man fått det året för järnvägar omfördelade man 750 miljoner kronor till vägunderhåll. Således kan/kunde Trafikverket inom sin totalbudget omfördela medel.

Staten betalar via Trafikverket ut ca en miljard kronor per år i driftstöd till Gotlandstrafiken, några olika järnvägar, däribland Stångådalsbanan och flyg. Totalt skulle driftsstödet behöva ökas med ca 250 miljoner kronor för år 2025. Men regeringen ger blott ett tillskott om 54 miljoner. Pengarna räcker inte till mer, har Infrastrukturminister Andreas Carlson meddelat.

Mobbing definieras som långvarig kränkande särbehandling av människor. På arbetsplatser med starka och insiktsfulla ledare uppstår ingen mobbing. Den behandling som region Kalmar län fått utstå under åratal vid fördelning av infrastruktursatsningar kan beskrivas som regional mobbing.

I de Nationella planerna för fördelning av medel för infrastruktursatsningar per capita brukar Region Kalmar få cirka 3 000 kronor per person under de tolvåriga planperioderna mot i genomsnitt för Sverige cirka 30 000 kronor. Detta kan beskrivas som regional mobbing.