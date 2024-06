”Låt skolbarn uppleva mer lokal kultur”

Regionen har idag ett antal ambitiösa styrdokument, såsom kulturplanen och skolkulturstrategin Relevant. De ska säkerställa att skolungdom i länet får uppleva kulturlivet. Dessvärre blir det mer pappersprodukter, att plocka fram när regionen ska imponera på Statens Kulturråd, men för barn i exempelvis Södra Möckleby, Gärdslösa eller Gårdby med skrala bussförbindelser är det i praktiken omöjligt att tillgodogöra sig utbudet via de kanaler regionen erbjuder, utan det landar inte sällan på om en enskild lärare är engagerad och tar med sin klass.

Vi Moderater har föreslagit en rad åtgärder för att förenkla så fler får möjlighet att ta del av kulturutbudet, såsom fler kulturresmål, skolbio som kulturresa, filialer till Länsmuseet och att se över hur resorna kan utföras även för de skolor som inte snabbt kan ta exempelvis Öresundstågen till museet. Men S, C och V skjuter det mesta på framtiden. Det blir upp till enskilda skolor eller till och med klasser att komma iväg, vilket det blir väldigt dålig jämlikhet med.

Så sent som på regionala utvecklingsnämnden i april lämnade vi Moderater in ett nämndinitiativ för att KLT till sommarlovsbiljetterna ska bifoga en lista på de kulturresmål de erbjuder skolklasser under skolåret, så sommarlovsledig skolungdom själva kan botanisera bland resmålen och ta del av det regionala och lokala kulturutbudet.