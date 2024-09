”Kalmar läns infrastruktur behöver prioriteras”

Särskilt Kalmar län har legat långt ner på regeringens prioriteringslista, oavsett vilken analysmetod som används. Rapporten visar också att från 2010 och framåt har Kalmar län haft bland de lägsta infrastrukturinvesteringarna per capita i landet, med endast 3 000 kr per invånare. Detta kan jämföras med riksgenomsnittet på 21 600 kr per invånare under samma period. Det innebär att vårt län går miste om nästan 4,5 miljarder kronor i investeringar årligen.