”Inför maximal demokrati – med folket”

Riktig demokrati innebär att medborgarna har verkligt inflytande och själva medverkar. Demokrati inbegriper styre med folket, för att med en preposition anknyta till president Lincolns berömda tal 1863 under amerikanska inbördeskriget. Han inledde med att referera till frihet och alla människors likställdhet som grund för nationsbygget och avslutade med de därefter bevingade orden ”government of the people, by the people, for the people”.