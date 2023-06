”Företagandet utgör grunden för hela vårt välstånd”

Samtidigt bygger Sveriges ekonomi på en kalkyl där vi ska bidra till vår gemensamma välfärd – skolor, vård, omsorg och inte minst pensionssystemet – under delar av livet. Under andra delar av livet får vi tillbaka från välfärden. För att den kalkylen ska gå ihop räcker det inte med att friska arbetsföra vuxna inte är beroende av ekonomiskt bistånd för sin försörjning – de måste vara med och betala in till välfärdssystemet.