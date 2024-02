”Farlig lastbilstrafik på riksväg 25 väster om Smedby”

Sommaren 2020 var vi många som undrade varför det kom stora lastbilar från Smedby-hållet till vår ”Vändplats St. Tomteby” vid riksväg 25 tre kilometer väster om Smedby. Någon hade sett stora, tungt lastade transporter köra in och ut vid en liten skogsvägs anslutning till 25:an i Tingbyskogen. Det kan inte ha varit ens en procents trafiksäkerhetstänk där. Och vid vår ”Vändplats St. Tomteby” kunde mer än 100 meter långa bromsspår i filen mot väster stegas upp.

Under hösten framkom det att SBN ett år tidigare (ärende Miljö 2019–990) hade godkänt en anläggning för bygg- och anläggningsavfall i Tingbyskogen. Den skulle alstra upp till 50 lastbilstransporter per dygn. På sikt skulle lastbilarna nå anläggningen via den samfällda vägen vid ”Vändplats St. Tomteby” och en ny väg som skulle anläggas på åkern. Tingby-fastigheten är inte medlem i samfälligheten och har ingen rätt att ansluta till vägen. Varken samfälligheten, boende eller statens Trafikverk hade blivit informerade om beslutet och än mindre kunnat påverka det.