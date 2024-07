Det brådskar att strypa finansieringen av den kriminella ekonomin

Just nu är äldre människor måltavlor för olika former av bedrägerier. Barn och unga lockas, luras eller tvingas in i kriminella sammanhang. Kriminella element infiltrerar legitima näringslivssektorer, däribland samhällsviktiga verksamheter så som hälso-och sjukvård. En av de mest brådskande frågorna är därför hur vi stryper finansieringen av den kriminella ekonomin.

Så mycket som 80 procent av den organiserade brottsligheten använder sig av företag som fasad för att dölja illegala aktiviteter och för att tvätta pengar. Företag, ibland i kombination med infiltration hos beslutande myndigheter, ger även kriminella möjlighet att få tillstånd att bedriva olika former av verksamheter och lyfta olika former av bidrag. Ersättningar från välfärdssystemen är den viktigaste inkomstkällan för den organiserade brottsligheten. Enbart i försäkringsbranschen kostar bedrägerier upp till 7 miljarder per år i felaktiga utbetalningar, vilket drabbar försäkringskollektivet i form av högre premier. För att inte tala om vad denna form av systemhotande brottslighet kostar samhället i förlust av förtroende och trygghet. Vi måste ta reda på orsakerna, höja medvetenheten och sprida kunskap. Under vårt seminarium i Almedalen var alla rörande överens om följande: