Martin Rydell, Per Svensson, Edward af Sillén, Lars Väringer, Anton Lundqvist, Ola Forssmed.

Martin Rydell, Per Svensson, Edward af Sillén, Lars Väringer, Anton Lundqvist, Ola Forssmed.

– Det är som ta en vanlig komedi och blanda in sudoku. Det är nästan matematiskt exakt och allt måste funka. Om någon kommer in genom fel dörr, blir det helt fel. Eller om en keps som ska ligga på en viss plats, inte gör det. Det blir som när pukslagaren missar ett slag mitt under en parad.